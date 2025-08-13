Собянин создал канал в мессенджере MAX

Мэр Москвы Сергей Собянин создал канал в российском мессенджере MAX. Градоначальник в первом сообщении поприветствовал пользователей и отметил, что его новый канал будет хорошей возможностью рассказать москвичам о жизни столицы.

Мой канал в MAX — еще одна хорошая возможность рассказать москвичам о жизни нашего города, — написал Собянин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне блокировки звонков в Telegram и WhatsApp сообщил о регистрации в мессенджере MAX. Он отметил, что это не составило никакого труда, и призвал подписываться на его канал на новой платформе.

До этого Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам.

В свою очередь, пресс-служба Минцифры РФ отметила, что блокировка звонков через Telegram и WhatsApp снизит число случаев мошенничества. При этом там добавили, что доступ к вызовам через мессенджеры будет восстановлен в случае выполнения ими российских законов.