14 августа 2025 в 21:15

Пашиняна обвинили в обмане народа Армении

Политик Теванян: Пашинян обманывает общественность Армении

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Для премьер-министра Армении Никола Пашиняна главное — это удержать власть, выразил мнение в беседе с NEWS.ru лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян. По его словам, глава правительства печется лишь о своей выгоде, забывая об интересах страны.

Он обманывает общественность Армении, говоря о том, что якобы приносит мир. Но на самом деле Пашинян защищает только свое кресло, а ценой этого становится Армения, ее интересы и, в частности, сама безопасность страны, — подчеркнул Теванян.

Он также считает, что отказ Пашиняна приехать на заседание межправительственного совета ЕАЭС в Киргизии говорит об усилении прозападного курса премьер-министра.

С тактической точки зрения это неправильно. Товарооборот с Россией в рамках ЕАЭС составляет $13 млрд в год. И основные армянские сельхозпродукты реализуются в ЕАЭС и, в частности, в России. Если Пашинян отказывается от таких встреч, то это ошибочно с точки зрения экономики, — подчеркнул Теванян.

Ранее пресс-секретарь Пашиняна назвала причину его отказа поехать на заседание межправсовета ЕАЭС в Киргизию. По словам Назели Багдасарян, в даты его проведения политик будет находиться в краткосрочном отпуске.

