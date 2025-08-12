В России могут запретить очень популярную детскую игрушку с «монобровью»

Игрушку вакуку нужно запретить в РФ, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, внешность нового «монстрика» вызывает больше вопросов, чем умиления.

Этот «воин джунглей» с монобровью, загадочной ухмылкой и бархатистой шкуркой уже стал новым трендом, хотя его внешность вызывает больше вопросов, чем умиления. Эти странные существа с неестественной внешностью не просто игрушки — это инструмент деформации детского сознания. Когда ребенок вместо добрых и красивых образов начинает играть с монстрами, это не может не отразиться на его психике, — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что популярность таких персонажей — не случайность, а продуманная маркетинговая стратегия. Производители намеренно делают этих существ странными, даже отталкивающими, чтобы вызвать у детей интерес к противоестественному, считает Иванов.

Это опасная тенденция, которую нужно пресекать на государственном уровне. Необходимо ввести фильтр, который не пропустит на прилавки продукцию, способную навредить духовному и нравственному развитию подрастающего поколения. Покупая ребенку очередного монстрика, задумайтесь: какие ценности вы ему прививаете? Мы должны вернуться к традиционным игрушкам, которые воспитывают в детях доброту, а не интерес к уродству, — подытожил Иванов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.