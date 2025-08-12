Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 08:59

В России могут запретить очень популярную детскую игрушку с «монобровью»

Депутат Иванов призвал запретить в России игрушку вакуку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Игрушку вакуку нужно запретить в РФ, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, внешность нового «монстрика» вызывает больше вопросов, чем умиления.

Этот «воин джунглей» с монобровью, загадочной ухмылкой и бархатистой шкуркой уже стал новым трендом, хотя его внешность вызывает больше вопросов, чем умиления. Эти странные существа с неестественной внешностью не просто игрушки — это инструмент деформации детского сознания. Когда ребенок вместо добрых и красивых образов начинает играть с монстрами, это не может не отразиться на его психике, — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что популярность таких персонажей — не случайность, а продуманная маркетинговая стратегия. Производители намеренно делают этих существ странными, даже отталкивающими, чтобы вызвать у детей интерес к противоестественному, считает Иванов.

Это опасная тенденция, которую нужно пресекать на государственном уровне. Необходимо ввести фильтр, который не пропустит на прилавки продукцию, способную навредить духовному и нравственному развитию подрастающего поколения. Покупая ребенку очередного монстрика, задумайтесь: какие ценности вы ему прививаете? Мы должны вернуться к традиционным игрушкам, которые воспитывают в детях доброту, а не интерес к уродству, — подытожил Иванов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.

игрушки
Россия
дети
депутаты
запреты
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли нюанс, влияющий на исход встречи Путина и Трампа
Мальчик на арендованном самокате упал под автобус и погиб в Москве
В США дали одно обещание к визиту Путина на Аляску
Профессор рассказала, остались ли еще на Аляске русские церкви
Российский рынок акций залихорадило перед встречей Трампа и Путина
Жители российского региона почувствовали дрожь земли
Раскрыта порочная практика командования ВСУ в Сумской области
ПВО «распотрошила» четыре украинских БПЛА над двумя регионами
Раскрыты подробности трагической смерти писателя Чижова
На Крымском мосту образовалась крупная утренняя пробка
Захарова обвинила Запад в переписывании истории
«Буквально разгромил»: во Франции восхитились реакцией США на Зеленского
Володин вновь поднял вопрос отмены домашнего задания для школьников
Огурцы хрустят уже через день: маринуем в литровой банке очень быстро
Депутат Колесник пригрозил ударами по столицам НАТО за атаку на Калининград
Раскрыта сумма ущерба от хищений экс-президента АФК «Система»
Одна европейская страна отказалась поддержать решение ЕС по Украине
Аэропорт Оренбурга ограничил работу ради безопасности полетов
В Пентагоне высказались об уступках при урегулировании на Украине
В МВД перечислили десять маркеров обмана при онлайн-покупках
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.