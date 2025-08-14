Мужчина прожил восемь лет с опасным предметом в груди, не зная об этом

В Танзании врачи извлекли из груди мужчины нож, о котором он не подозревал, передает The Sun. Африканец жил с ним на протяжении восьми лет.

По сообщению издания, мужчина обратился в медицинское учреждение с проблемой: из-под правого соска у него выделялась гнойная жидкость. При этом он не чувствовал боли, а его общее состояние было удовлетворительным. Медики были в недоумении, пока пострадавший не поведал им о событии, случившемся восемь лет назад. Тогда он стал участником потасовки, в результате которой получил ранения, в том числе на спине.

В результате рентгенологического исследования было обнаружено, что в грудной клетке мужчины находится крупный фрагмент лезвия ножа, который не повредил жизненно важные органы.

Врачи провели операцию, в ходе которой извлекли нож и удалили гной. Пациент успешно восстановился без каких-либо осложнений.

