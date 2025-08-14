Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 18:33

Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе

Нижегородские врачи спасли мужчину с 12-сантиметровым гвоздем в черепе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде врачи спасли жизнь мужчине, в голову которого попал 12-сантиметровый гвоздь, сообщил главный редактор медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале. Гвоздь пробил череп и полностью проник в мозг пострадавшего.

В больнице пациент провел 53 дня, из них 40 дней – в реанимации, в состоянии комы, — рассказал Никонов.

Как он отметил в беседе с NN.RU, история спасения пациента с таким ранением — настоящее чудо. Если бы гвоздь отклонился всего на несколько миллиметров, он мог бы повредить крупный кровеносный сосуд или жизненно важный участок мозга.

В настоящее время мужчина проходит курс восстановления. Он постепенно возвращается к привычной жизни, насколько это возможно после столь серьезного повреждения.

Ранее в Воронежской области мужчина получил тяжелые травмы, напоровшись на забор. У него диагностировали перелом нескольких ребер и повреждение левого легкого. Медики провели экстренную операцию на месте из-за геморрагического шока, вызванного потерей крови.

врачи
травмы
операции
Нижний Новгород
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексиканка победила в ультрамарафоне благодаря народным традициям
«Была вся в стекловате»: педофил изнасиловал в подвале дочь одноклассницы
Российская фигуристка возвращается на лед через неделю после родов
На Украине назвали неожиданный регион, где могут вспыхнуть бои
Бывший депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами
Внешний долг России с начала года вырос на $32,2 млрд
Аляска станет новой Ялтой? Личная встреча Путина и Трампа перепугала Брюссе
Путин будет ездить по Аляске на своих автомобилях
Стала известна реакция жителей Аляски на саммит Путина и Трампа
Россиянам рассказали, когда упадут цены на овощи
Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе
В Госдуме назвали вторую возможную тему саммита на Аляске
В аэропорту российского города ввели временные ограничения
Маленькая пенсия, болезнь, завершение карьеры: как живет Галина Стаханова
Напавшего на мальчика в шапке с Z уральца внесли в список террористов
Как вернуть страсть и сохранить либидо: советы психолога об идеальном сексе
Панин, Шалаева, Шаракоис: актеры-эмигранты, сменившие работу из-за нищеты
Американский министр заткнул европейских коллег из-за санкций против РФ
«Сапсан» мог ударить по Кремлю: Россия уничтожила дальнобойные ракеты ВСУ
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео
Регионы

Толпа из тысяч мигрантов вышла на улицы Красноярска и попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.