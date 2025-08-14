Нижегородец выжил с 12-сантиметровым гвоздем в черепе Нижегородские врачи спасли мужчину с 12-сантиметровым гвоздем в черепе

В Нижнем Новгороде врачи спасли жизнь мужчине, в голову которого попал 12-сантиметровый гвоздь, сообщил главный редактор медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале. Гвоздь пробил череп и полностью проник в мозг пострадавшего.

В больнице пациент провел 53 дня, из них 40 дней – в реанимации, в состоянии комы, — рассказал Никонов.

Как он отметил в беседе с NN.RU, история спасения пациента с таким ранением — настоящее чудо. Если бы гвоздь отклонился всего на несколько миллиметров, он мог бы повредить крупный кровеносный сосуд или жизненно важный участок мозга.

В настоящее время мужчина проходит курс восстановления. Он постепенно возвращается к привычной жизни, насколько это возможно после столь серьезного повреждения.

Ранее в Воронежской области мужчина получил тяжелые травмы, напоровшись на забор. У него диагностировали перелом нескольких ребер и повреждение левого легкого. Медики провели экстренную операцию на месте из-за геморрагического шока, вызванного потерей крови.