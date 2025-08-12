Россиянин пробил себе легкое и сломал ребра, напоровшись на забор

Житель города Эртиль в Воронежской области получил тяжелые травмы, напоровшись на забор, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. У него диагностировали перелом нескольких ребер и повреждение левого легкого. Врачи приняли решение оперировать 42-летнего мужчину.

Специалисты вскрыли грудную клетку пациента, ушили раны легкого, установили дренажи в левую плевральную полость для удаления скопившейся крови и воздуха, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на фоне потери большого количества крови у мужчины начался геморрагический шок. Из-за состояния пациента у врачей не было возможности его транспортировать, в связи с чем им пришлось проводить экстренную операцию на месте.

