Путин и Трамп обсудили возможность обмена фильмами о традиционных ценностях

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность обмена между странами фильмами, продвигающими традиционные ценности, заявил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, хозяин Белого дома высоко оценил эту инициативу.

Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была, в частности, высказана мысль об обмене между [РФ и США] кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности <…>. И Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует, — сказал Ушаков.

Кроме того, Путин в ходе телефонного разговора поздравил Трампа с национальным праздником — Днем независимости США, который отмечается 4 июля. По словам Ушакова, российский лидер в беседе подчеркнул значительный вклад России в становление американской государственности.

Разговор российского и американского лидера продлился почти час. Ушаков отметил, что беседа протекала «на одной волне» и оказалась деловой и конкретной.