Трамп раскрыл позицию по новым санкциям против России Трамп допустил согласие на новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп допускает возможность одобрения законопроекта о новых санкциях против России, сообщает пресс-служба Белого дома. Глава государства отметил, что внимательно следит за работой сенаторов и «очень решительно» рассматривает вариант поддержки инициативы, которая проходит обсуждение в конгрессе.

Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю. Я очень решительно это рассматриваю, — подчеркнул Трамп.

Ранее американский лидер признал, что Россия успешно справляется с санкционным давлением, несмотря на то что к стране применялись более жесткие санкции, чем к Ирану. Глава Белого дома также отметил, что российский президент Владимир Путин, вероятно, ожидает новых ограничений.

В свою очередь британское издание The Telegraph назвало протекционистские пошлины Трампа против стран БРИКС «слабыми». По данным издания, они никак не повлияют на экономику России, однако могут нанести ущерб самим США. Аналитики уверены, что высокие цены на товары из этих стран лишь ускорят развитие российского производства.