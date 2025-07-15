Трамп хочет разбомбить Москву и Петербург? Какие ракеты США могут дать ВСУ

Президент США Дональд Трамп поддержал идею об ударах ВСУ по российской столице, пишут американские СМИ. Что об этом известно, правда ли Трамп хочет разбомбить Москву и Санкт-Петербург, какие ракеты США могут дать ВСУ?

Правда ли Трамп хочет разбомбить Москву и Петербург

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля, глава Белого дома поинтересовался, может ли Киев нанести удары по российской столице, утверждает Financial Times.

«Владимир, можете ли вы ударить по Москве? Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?» — якобы спросил Трамп.

По словам источников, на которые ссылается издание, Зеленский ответил: «Конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие». FT пишет, что Трамп поддержал эту инициативу, поскольку, по его мнению, это заставит Россию «почувствовать боль» и сесть за стол переговоров.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус также писал о разговоре Трампа с Зеленским, в ходе которого первый призвал коллегу усилить давление на Москву и Санкт-Петербург.

Также в материале приводится мнение неназванного собеседника, по словам которого, Трамп ужесточил позицию по РФ по трем причинам: во-первых, игнорируя призыв к прекращению огня, президент России Владимир Путин якобы проявляет неуважение; во-вторых, глава Белого дома увидел эффективность ударов ракетами Tomahawk по Ирану; в-третьих, Трамп убежден, что Путин пойдет на переговоры лишь под угрозой применения большой силы, поэтому президент США пошел на «эскалацию ради деэскалации».

Какие ракеты США могут дать ВСУ

FT пишет, что на прошлой неделе в Риме Зеленский получил от представителей Пентагона и посредников из стран — членов НАТО список ударных систем большой дальности, которые потенциально могут быть предоставлены Украине не напрямую от США, а через третьи страны, говорится в материале. В частности, речь шла о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk и разрешении использовать для ударов по России системы ATACMS, которые уже есть в распоряжении ВСУ.

Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Кроме того, накануне Трамп выступил с обещанным заявлением об украинском урегулировании. Глава Белого дома указал, что Вашингтон достиг договоренности с НАТО о поставке оружия Украине за счет европейцев. Будущие поставки, по его словам, будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом 17 систем уже готовятся к отправке на Украину, большее количество из них будет на поле боя.

При этом, по данным издания Atlantic, большинство сторонников Трампа выступают против дополнительной военной или финансовой помощи Украине.

«Значительная часть сторонников Трампа и многие члены палаты представителей из числа республиканцев решительно против законопроектов, которые обеспечат отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву», — говорится в материале.

Под вопросом и поставка Patriot, следует из публикации журнала Military Watch Magazine. В издании утверждают, что США не в состоянии оперативно поставить Украине значительное количество этих систем, так как сами испытывают нехватку на фоне активного применения Patriot в ходе ирано-израильского конфликта.

Что будет, если Украина получит ракеты Tomahawk

Передача Украине ракет Tomahawk станет началом третьей мировой войны, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, Трамп не пойдет на такой шаг, так как понимает неизбежность зеркального российского ответа.

«Tomahawk — это оперативно-стратегическое оружие с возможностью применения ядерных боеприпасов, тем более боевых частей. Это будет уже не прелюдия третьей мировой войны, а ее начало», — заявил Попов.

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