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15 июля 2025 в 15:36

В США раскрыли цель предложения Трампа «ударить по Москве»

FT: Трамп предложил Зеленскому ударить по Москве для принуждения России к миру

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/Pool/dts/IMAGO/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ударить по Москве и Петербургу, чтобы принудить РФ к миру, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. В издании считают, что телефонный разговор двух лидеров 4 июля свидетельствует о резкой перемене позиции Трампа в отношении украинского конфликта.

По словам двух человек, осведомленных о телефонном разговоре, Трамп дал понять, что поддерживает эту идею и считает целью такой стратегии «заставить [Россию] почувствовать боль» и принудить Кремль сесть за стол переговоров, говорится в публикации.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что Трамп призвал украинского коллегу усилить давление на Москву и Петербург. Американский лидер также спросил президента Украины, почему Вооруженные силы Украины не ударили по российской столице. В ответ Зеленский заявил, что Украина могла бы нанести такой удар, если бы США предоставили оружие.

До этого СМИ сообщили, что в рамках объявленного американским лидером пакета помощи Украине могут разрешить использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. Речь идет о 18 снарядах, которые уже находятся на украинской территории.

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Украина
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Москва
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
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