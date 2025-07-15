В США раскрыли цель предложения Трампа «ударить по Москве» FT: Трамп предложил Зеленскому ударить по Москве для принуждения России к миру

Американский лидер Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ударить по Москве и Петербургу, чтобы принудить РФ к миру, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. В издании считают, что телефонный разговор двух лидеров 4 июля свидетельствует о резкой перемене позиции Трампа в отношении украинского конфликта.

По словам двух человек, осведомленных о телефонном разговоре, Трамп дал понять, что поддерживает эту идею и считает целью такой стратегии «заставить [Россию] почувствовать боль» и принудить Кремль сесть за стол переговоров, — говорится в публикации.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что Трамп призвал украинского коллегу усилить давление на Москву и Петербург. Американский лидер также спросил президента Украины, почему Вооруженные силы Украины не ударили по российской столице. В ответ Зеленский заявил, что Украина могла бы нанести такой удар, если бы США предоставили оружие.

До этого СМИ сообщили, что в рамках объявленного американским лидером пакета помощи Украине могут разрешить использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. Речь идет о 18 снарядах, которые уже находятся на украинской территории.