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15 июля 2025 в 10:08

Трамп спросил у Зеленского, почему ВСУ не ударили по Москве

WP: Трамп призвал Киев усилить давление на Москву и Санкт-Петербург

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского усилить давление на Москву и Петербург, сообщает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники. Глава Белого дома на прошлой неделе спросил президента Украины, почему Вооруженные силы Украины не ударили по российской столице.

В ответ Зеленский заявил, что Украина могла бы нанести такой удар, если бы США предоставили оружие.

Американский лидер ужесточил позицию в отношении РФ по трем причинам, утверждает неназванный собеседник издания. Он счел, что, «игнорируя призыв к прекращению огня», президент России Владимир Путин проявляет неуважение. Трамп также увидел эффективность ударов по Ирану ракетами Tomahawk и бомбардировщиками B-2. Кроме того, президент США убежден, что российский коллега пойдет на переговоры лишь «под угрозой применения большей силы», поэтому Трамп пошел на «эскалацию ради деэскалации».

Ранее СМИ сообщили, что в рамках объявленного американским лидером пакета помощи Украине могут разрешить использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. Речь идет о 18 снарядах, которые уже находятся на украинской территории.

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