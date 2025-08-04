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04 августа 2025 в 13:39

Эпштейна обвинили в продаже «королевских» тайн МОССАДу

Times: Эпштейн продавал тайны принца Эндрю иностранным разведкам

Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS/Global Look Press

Обвиненный в насилии над несовершеннолетними финансист Джеффри Эпштейн и британский принц Эндрю были знакомы, сообщает Times со ссылкой на книгу «Право имеющий: взлет и падение дома Йорков» историка Эндрю Лоуни. По его данным, миллиардер продавал «тайны» принца иностранным разведслужбам, в том числе израильскому МОССАДу.

Компрометирующие материалы на герцога Йоркского, как утверждается, были переданы израильскому МОССАДу, властям Саудовской Аравии и ливийским спецслужбам, — говорится в публикации.

Лоуни отметил, что для Эпштейна принц Эндрю был «полезным идиотом», обеспечившим ему связи с бизнесменами и политическими лидерами. Финансист обнаружил, что приятеля «легко использовать», сообщил историк, якобы имеющий подтверждение этих фактов от своих источников.

Автор сослался на слова знакомого с Эпштейном осужденного за мошенничество бизнесмена Стивена Хоффенберга о том, что Эндрю был «трофеем» для финансиста. По его словам, принц «не понимал, что его используют».

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований США скрыло из досье Эпштейна имя американского президента Дональда Трампа. В период проведения расследования Трамп считался частным лицом, поэтому на него распространялись законы о защите персональных данных.

Джеффри Эпштейн
королевская семья
педофилы
разведки
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