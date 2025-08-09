Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 04:23

Россиян предупредили об ответственности за выращивание опасного цветка

Правительство ввело уголовную ответственность за культивирование могильника

Фото: Horst Sollinger/Global Look Press

Выращивание десяти и более кустов гармалы обыкновенной — растения, известного также как могильник, — может повлечь уголовную ответственность для российских дачников, сообщило РИА Новости. Гармала обыкновенная с 2024 года включена в перечень растений, содержащих наркотические вещества или их прекурсоры, и подпадает под особый контроль.

За культивирование таких растений установлены крупные и особо крупные размеры. Под крупным размером понимается выращивание от 10 растений — за это по статье 231 УК РФ грозит лишение свободы на срок до двух лет. При особо крупном размере, то есть при наличии 100 и более растений, наказание может достигать восьми лет лишения свободы.

Обнаружение менее десяти растений на участке, по документу, может повлечь административную ответственность. Власти и правоохранительные органы получат дополнительные полномочия по контролю за посевами и участками.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан бороться с борщевиком на своих участках. Норма направлена на предотвращение распространения опасных инвазивных растений по территории страны.

цветы
правительство РФ
Россия
дачи
наказания
