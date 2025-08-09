Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 04:50

Вильфанд рассказал о грядущей августовской погоде в Москве

Вильфанд: в августе в Москве не будет сильных дождей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Умеренная погода с кратковременными осадками слабой интенсивности прогнозируется в Московском регионе до середины следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, сильных дождей, подобных июньским и июльским, в августе не ожидается.

Для этого периода характерны кратковременные дожди: более заметный осадок возможен в субботу, в понедельник также прогнозируются кратковременные ливни, а в воскресенье осадков будет немного. На выходных столбики термометров покажут 22–24 градуса, затем температура понизится и до середины следующей недели будет держаться в диапазоне 19–22 градусов. Вильфанд пояснил, что спокойная умеренная погода связана с тем, что Москва находится в периферии антициклона, из‑за чего опасных явлений пока не предвидится.

Ранее климатолог Николай Терешонок указал, что изменение климата в Москве грозит увеличением случаев тропических ливней и аномальной жары. Повышение температуры в столице происходит все интенсивнее в связи с глобальным потеплением, пояснил он.

Роман Вильфанд
погода
дожди
метеорологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работу ряда российских аэропортов временно ограничили
Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область
Блогеру КраСаве заблокировали российские счета
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Банальщина для Запада: почему Пугачева ещё в 80-х хотела вырваться из СССР
Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии
Полиция Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа
Посол России посетил церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру
Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит
Зеленский изменил позицию по урегулированию на Украине
Двухлетняя девочка погибла, купаясь в автомобильной покрышке
Стало известно о встрече представителей США, Украины и Европы в Британии
«Отчаявшиеся женщины»: на Украине проходят митинги из-за больших потерь ВСУ
Лучшее лечо на зиму: любимая заготовка из перца и помидоров
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 августа 2025 года
Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны
Стресс, бессонница, тревожность: как вернуться к работе после отпуска
Атака на Ростов и успехи ВС РФ у Волчанска: новости СВО на утро 9 августа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.