Вильфанд рассказал о грядущей августовской погоде в Москве Вильфанд: в августе в Москве не будет сильных дождей

Умеренная погода с кратковременными осадками слабой интенсивности прогнозируется в Московском регионе до середины следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, сильных дождей, подобных июньским и июльским, в августе не ожидается.

Для этого периода характерны кратковременные дожди: более заметный осадок возможен в субботу, в понедельник также прогнозируются кратковременные ливни, а в воскресенье осадков будет немного. На выходных столбики термометров покажут 22–24 градуса, затем температура понизится и до середины следующей недели будет держаться в диапазоне 19–22 градусов. Вильфанд пояснил, что спокойная умеренная погода связана с тем, что Москва находится в периферии антициклона, из‑за чего опасных явлений пока не предвидится.

Ранее климатолог Николай Терешонок указал, что изменение климата в Москве грозит увеличением случаев тропических ливней и аномальной жары. Повышение температуры в столице происходит все интенсивнее в связи с глобальным потеплением, пояснил он.