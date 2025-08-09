Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 05:46

Украинку не впустили в Россию за разрыв связей с родителями

Украинке отказали во въезде в РФ из-за прекращения общения на русском языке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украинка получила отказ во въезде в Россию после проверки на границе, сообщило РИА Новости. В документах указано, что женщина с 2018 года проживала в РФ, имеет вид на жительство и постоянную регистрацию, а также состоит в браке с россиянином.

При возвращении в Москву из Абу‑Даби пограничники осмотрели ее мобильный телефон. По результатам проверки установлено, что с 2020 года в мессенджере она общалась с родителями на русском языке, а после начала СВО переписка велась исключительно на украинском. Кроме того на устройстве оказалось очень мало контактов, переписок, фото и видео, отсутствовали приложения соцсетей, хотя ранее они были установлены; пограничники посчитали, что данные с телефона периодически зачищались.

В материалах также отмечено, что родной брат женщины в данный момент уклоняется от срочной службы и мобилизации на территории Украины. На основе этих данных пограничная служба приняла решение отказать ей во въезде в РФ.

Ранее сообщалось, что 19-летний житель Украины с ноября 2024 года 13 раз пытался незаконно выехать из страны. Отмечается, что он неоднократно пытался «штурмовать» границы с Молдавией и Словакией.

Украина
Россия
русский язык
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работу ряда российских аэропортов временно ограничили
Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область
Блогеру КраСаве заблокировали российские счета
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Банальщина для Запада: почему Пугачева ещё в 80-х хотела вырваться из СССР
Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии
Полиция Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа
Посол России посетил церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру
Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит
Зеленский изменил позицию по урегулированию на Украине
Двухлетняя девочка погибла, купаясь в автомобильной покрышке
Стало известно о встрече представителей США, Украины и Европы в Британии
«Отчаявшиеся женщины»: на Украине проходят митинги из-за больших потерь ВСУ
Лучшее лечо на зиму: любимая заготовка из перца и помидоров
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 августа 2025 года
Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны
Стресс, бессонница, тревожность: как вернуться к работе после отпуска
Атака на Ростов и успехи ВС РФ у Волчанска: новости СВО на утро 9 августа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.