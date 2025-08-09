Украинку не впустили в Россию за разрыв связей с родителями Украинке отказали во въезде в РФ из-за прекращения общения на русском языке

Украинка получила отказ во въезде в Россию после проверки на границе, сообщило РИА Новости. В документах указано, что женщина с 2018 года проживала в РФ, имеет вид на жительство и постоянную регистрацию, а также состоит в браке с россиянином.

При возвращении в Москву из Абу‑Даби пограничники осмотрели ее мобильный телефон. По результатам проверки установлено, что с 2020 года в мессенджере она общалась с родителями на русском языке, а после начала СВО переписка велась исключительно на украинском. Кроме того на устройстве оказалось очень мало контактов, переписок, фото и видео, отсутствовали приложения соцсетей, хотя ранее они были установлены; пограничники посчитали, что данные с телефона периодически зачищались.

В материалах также отмечено, что родной брат женщины в данный момент уклоняется от срочной службы и мобилизации на территории Украины. На основе этих данных пограничная служба приняла решение отказать ей во въезде в РФ.

