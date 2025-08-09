Два поселка на Камчатке начали очищать от вулканического пепла

Два поселка на Камчатке начали очищать от вулканического пепла В поселках Усть-Камчатск и Ключи началась уборка улиц от вулканического пепла

В Камчатском крае жителям поселков Ключи и Усть-Камчатск начали бесплатно выдавать средства индивидуальной защиты из‑за выпадения вулканического пепла, сообщил глава Усть‑Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко в своем Telegram‑канале. Кроме того, улицы населенных пунктов начали убирать после извержения вулкана.

По его данным, в поселках наблюдается незначительное выпадение пепла. Для местных жителей организованы пункты выдачи СИЗ: в поселке Ключи — пожарная часть, в поселке Усть‑Камчатск — ЕДДС (здание администрации).

Бондаренко призвал жителей не выходить на улицу без средств защиты и не допускать пребывания детей на открытом воздухе. Он добавил, что при необходимости число пунктов выдачи будет увеличено.

Ранее сообщалось, что дамба в районе Ключевской сопки на Камчатке оказалась разрушена из-за извержения. Она была построена в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеной.

До этого стало известно, что южная часть Камчатки после мощного землетрясения 30 июля сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении. Как сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, это не единственное изменение. Ученый зафиксировал еще один значимый факт: полуостров также опустился по высоте.