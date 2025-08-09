Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 04:03

Два поселка на Камчатке начали очищать от вулканического пепла

В поселках Усть-Камчатск и Ключи началась уборка улиц от вулканического пепла

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке Извержение вулкана Ключевской на Камчатке Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости

В Камчатском крае жителям поселков Ключи и Усть-Камчатск начали бесплатно выдавать средства индивидуальной защиты из‑за выпадения вулканического пепла, сообщил глава Усть‑Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко в своем Telegram‑канале. Кроме того, улицы населенных пунктов начали убирать после извержения вулкана.

По его данным, в поселках наблюдается незначительное выпадение пепла. Для местных жителей организованы пункты выдачи СИЗ: в поселке Ключи — пожарная часть, в поселке Усть‑Камчатск — ЕДДС (здание администрации).

Бондаренко призвал жителей не выходить на улицу без средств защиты и не допускать пребывания детей на открытом воздухе. Он добавил, что при необходимости число пунктов выдачи будет увеличено.

Ранее сообщалось, что дамба в районе Ключевской сопки на Камчатке оказалась разрушена из-за извержения. Она была построена в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеной.

До этого стало известно, что южная часть Камчатки после мощного землетрясения 30 июля сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении. Как сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, это не единственное изменение. Ученый зафиксировал еще один значимый факт: полуостров также опустился по высоте.

вулканы
Камчатка
пепел
извержения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работу ряда российских аэропортов временно ограничили
Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область
Блогеру КраСаве заблокировали российские счета
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Банальщина для Запада: почему Пугачева ещё в 80-х хотела вырваться из СССР
Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии
Полиция Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа
Посол России посетил церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру
Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит
Зеленский изменил позицию по урегулированию на Украине
Двухлетняя девочка погибла, купаясь в автомобильной покрышке
Стало известно о встрече представителей США, Украины и Европы в Британии
«Отчаявшиеся женщины»: на Украине проходят митинги из-за больших потерь ВСУ
Лучшее лечо на зиму: любимая заготовка из перца и помидоров
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 августа 2025 года
Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны
Стресс, бессонница, тревожность: как вернуться к работе после отпуска
Атака на Ростов и успехи ВС РФ у Волчанска: новости СВО на утро 9 августа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.