09 августа 2025 в 05:44

«Тяжелые компромиссы»: в Раде порассуждали о возвращении границ 1991 года

Депутат Рады Гетманцев: Киев ждут тяжелые компромиссы на переговорах с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украине не следует ожидать границ 1991 года, заявил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. По его словам, Киеву придется пойти на сложные компромиссы в рамках переговоров, и база для «тех или иных договоренностей» уже постепенно формируется, передает телеканал «Новости. Live».

Я бы точно не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы получим границы 1991 года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди об итогах беседы со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Глава индийского правительства подтвердил приверженность Нью-Дели дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

До этого спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для очередного раунда переговоров. В аэропорту Внуково его встретил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Это уже пятый визит американского дипломата в Россию с начала 2025 года в рамках попыток урегулирования украинского конфликта.

Тем временем выяснилось, что Москва и Вашингтон намерены заключить сделку по урегулированию на Украине, условия которой предполагают закрепление за Россией присоединенных территорий. По информации источников, США стремятся заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников для реализации этого плана, но, по словам инсайдеров, это далеко не гарантировано.

