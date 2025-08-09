Пошлина за выдачу водительского удостоверения увеличится вдвое С 1 сентября пошлина за выдачу водительского удостоверения увеличится в два раза

Ряд государственных пошлин для автовладельцев изменится с 1 сентября, рассказала агентству ПРАЙМ доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова. По ее словам, практически во всех случаях тарифы вырастут вдвое, в частности, выдача водительского удостоверения обойдется в 4 тыс. рублей, права нового образца будут стоить 6 тыс.

Также увеличится пошлина за выдачу пластикового СТС (с 1,5 до 4,5 тыс рублей), государственного номера на автомобиль (с 2 до 3 тыс. рублей) и мотоцикл или прицеп (с 1,5 до 2,25 тыс. рублей), — отметила собеседник агентства.

Ранее Госдума единогласно поддержала законопроект, вводящий штрафы и лишение прав за вождение под действием лекарств, влияющих на реакцию. Перечень опасных препаратов правительство определит позже, но санкции могут коснуться миллионов автомобилистов.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовых актов. Изменения затронут федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и приведут к расширению списка запрещающих заболеваний.

До этого «Автостат» сообщил, что средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия составила 3,14 млн рублей, подержанного — 1,14 млн рублей. По сравнению с первым полугодием 2024 года, цена первых уменьшилась на 2%, вторых — на 3%.