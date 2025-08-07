В России впервые с 2020 года подешевели легковушки «Автостат»: новые легковушки в России подешевели до 3,14 млн рублей

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия составила 3,14 млн рублей, подержанного — 1,14 млн рублей, сообщает «Автостат». Эксперты зафиксировали снижение цен после многолетнего роста, который продолжался с 2020 по 2024 год. По сравнению с первым полугодием 2024 года, цена новых легковушек уменьшилась на 2%, подержанных — на 3%.

При этом «Автостат» подчеркивает, что, несмотря на отрицательную динамику, средняя цена нового авто второй год подряд остается выше 3 млн рублей. На вторичном рынке этот показатель третий год стабильно превышает 1 млн рублей.

Ранее издание сообщило, что в июне 2025 года самой популярной у россиян машиной с пробегом осталась Lada 2107. За первый месяц лета в России продано почти 10,9 тысячи таких автомобилей. Второй по популярности стала Hyundai Solaris с продажами почти в 9,2 тысячи единиц.

Тройку лидеров замкнула Kia Rio с результатом в 9,1 тысячи проданных автомобилей. В топ-5 пять вошли Lada 2114 «Самара-2» (8,7 тысячи автомобилей) и Ford Focus (8,3 тысячи авто).