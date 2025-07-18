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18 июля 2025 в 16:45

Названы самые популярные у россиян автомобили с пробегом

«Автостат»: самым популярным у россиян автомобилем с пробегом осталась Lada 2107

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В июне 2025 года самой популярной у россиян машиной с пробегом осталась Lada 2107, выяснило аналитическое агентство «Автостат». За первый месяц лета в России продано почти 10,9 тысячи таких автомобилей.

Второй по популярности стала Hyundai Solaris с продажами почти в 9,2 тысячи единиц. Тройку лидеров замкнула Kia Rio с результатом в 9,1 тысячи проданных автомобилей. В топ-5 пять вошли Lada 2114 «Самара-2» (8,7 тысячи автомобилей) и Ford Focus (8,3 тысячи авто).

В целом за первое полугодие текущего года россияне купили 467,4 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 0,5% меньше показателя первых шести месяцев 2024 года.

Ранее стало известно, что в июне 2025 года Россия почти вдвое увеличила закупки легковых автомобилей из Южной Кореи по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель достиг $84,7 млн (6,6 млрд рублей) — это в 1,8 раза больше, чем год назад. Однако второй месяц подряд наблюдается небольшое снижение поставок: в минувшем месяце оно составило 1,3%.

До этого преподаватель ИМЭС Залина Казова заявила, что цены на автомобили в России, вероятнее всего, повысят на 12–20% уже в июле текущего года. Она отметила, что на рост стоимости машин повлияют сезонность, а также введение новых нормативов утилизационного сбора.

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