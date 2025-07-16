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16 июля 2025 в 08:17

Россия вдвое нарастила импорт авто из одной азиатской страны

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в июне вырос почти в два раза

В июне 2025-го Россия почти вдвое увеличила закупки легковых автомобилей из Южной Кореи по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корейской статслужбы. За первое полугодие закупки выросли в 1,3 раза, несмотря на небольшое снижение в месячном выражении.

Так, в июне импорт южнокорейских машин в РФ достиг $84,7 млн — это в 1,8 раза больше, чем год назад. Однако второй месяц подряд наблюдается небольшое снижение поставок: в минувшем месяце оно составило 1,3%.

Больше всего Россия импортировала автомобили с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров на бензине ($63,8 млн) и дизеле ($15,7 млн). Также были закуплены машины с бензиновым двигателем объемом до 1,5 литра ($5,1 млн)».

Лидером по закупкам остаются США ($2,7 млрд), а Россия за год поднялась с 15-го на 12-е место в рейтинге. Всего за полгода ввезено авто на $417 млн, что на 40% больше, чем в 2024 году.

Ранее преподаватель ИМЭС Залина Казова заявила, что цены на автомобили в России, вероятнее всего, повысят на 12–20% уже в июле текущего года. Она отметила, что на рост стоимости машин повлияют сезонность, а также введение новых нормативов утилизационного сбора.

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