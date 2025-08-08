Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Простые лепешки на сковороде: рецепт Простые лепешки на сковороде: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гезлеме — это тонкие обжаренные лепешки с начинкой, которые в Турции подают и на завтрак, и к чаю, и продают просто как уличную еду. Внутри может быть все что угодно — от шпината с сыром до фарша или картофеля. Тесто при этом делается без дрожжей, что ускоряет процесс приготовления.

В миске смешайте 400 г муки, 1 ч. л. соли и 250 мл теплой воды. Добавьте 1 ст. л. растительного масла. Замесите мягкое, эластичное тесто, накройте и оставьте на 20–30 минут. За это время подготовьте начинку.

Варианты начинки:

  • сыр и зелень: измельчите 200 г феты или сулугуни, добавьте мелко порезанную петрушку, укроп или шпинат;

  • с мясом: обжарьте 250 г фарша с луком и специями до готовности;

  • с картофелем: отварите 2 картофелины, разомните, смешайте с зеленью и специями.

Тесто советуем поделить на 6–8 кусочков, раскатать их тоненько. Начинку кладите на одну половинку, накрывайте второй и защипывайте края.

Обжаривайте гезлеме на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не подрумянятся. Готовые лепешки можно смазать сливочным маслом.

  • Совет: подавайте гезлеме горячими — с айраном, йогуртом или просто чаем. Начинку можно менять по вкусу — это универсальный рецепт.

Читайте также: быстрые лепешки с сыром на сковороде — рецепт за 10 минут.

