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07 июля 2025 в 14:32

Власти США раскрыли тайну «списка Эпштейна»

Axios: ФБР и Минюст США не смогли доказать наличие списка клиентов у Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обвиненный в торговле сексуальными услугами и педофилии американский финансист Джеффри Эпштейн не обладал списком клиентов, которым шантажировал влиятельных людей, к такому выводу пришли Федеральное бюро расследований и Минюст США, пишет портал Axios со ссылкой на документ. Также там утверждается, что финансиста не убивали в тюрьме, он сам покончил с собой.

Министерство юстиции и ФБР пришли к выводу, что у них нет доказательств того, что обвиненный в сексуальном насилии и дискредитированный финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных лиц, держал «список клиентов» или был убит, — сказано в материале.

При этом власти не хотят раскрывать больше информации по делу, так как это может привести к «обвинениям в правонарушениях» против невиновных людей. В статье отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа впервые официально опровергла существующие вокруг Эпштейна и его смерти спекуляции.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявлял, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Американский миллиардер написал это в соцсети X, поставив тег с адресом аккаунта главы США, но позже выразил сожаление из-за своих слов.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман отмечал, что Маск допустил серьезную ошибку, упомянув о возможных связях Трампа с Эпштейном. По его мнению, если бы глава Белого дома действительно фигурировал в этих материалах, то политические оппоненты республиканца уже использовали бы это против него.

США
ФБР
Джеффри Эпштейн
Минюст
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