В Кремле объяснили, почему не стоит возвращаться к боевым действиям в Иране Песков: мир не заинтересован в возобновлении конфликта на Ближнем Востоке

Москва убеждена в том, что возобновление огня на Ближнем Востоке не входит в интересы мирового сообщества, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также выступил за скорейшее возобновление переговоров между США и Ираном, передает РИА Новости.

Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям, — сказал Песков.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы скорее добиться мира на Ближнем Востоке. По его словам, завершить конфликт необходимо как можно скорее. Глава государства подчеркнул: Москва выражает надежду, что иранский народ сумеет преодолеть текущий тяжелый период и достигнет мира.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи подтвердил готовность содействовать достижению приемлемых договоренностей со странами Персидского залива. В Тегеране в свою очередь заявили о намерении обеспечить беспрепятственный проход российских судов и перевозку грузов через Ормузский пролив.