Девелопер ответила, стоит ли ждать снижения цен на новостройки на 30%

Снижение цен на новостройки на 30% в ближайшее время крайне маловероятно, заявила NEWS.ru основатель и генеральный директор девелоперской компании Unikey Айгуль Юсупова. Так она прокомментировала соответствующий прогноз основателя Гильдии риелторов Константина Апрелева, сделанный на фоне падения спроса на жилье. По ее словам, застройщики, скорее всего, будут чаще предлагать скидки и особые условия.

Прогноз снижения стоимости квартир в новостройках на 30% по всему рынку выглядит слишком жестким. Давление на цены действительно есть: покупатель стал осторожнее, рыночная ипотека остается дорогой, а инвестиционная модель покупки «на котловане» работает уже совсем иначе. Но я бы говорила не об общем обвале, а о точечной коррекции. В первую очередь она возможна в массовом сегменте — в проектах с высокой конкуренцией, большим объемом предложения и слабой продуктовой ценностью. Там застройщики будут активнее работать с реальной ценой сделки через скидки, рассрочки, трейд-ин и специальные условия, — высказалась Юсупова.

Она подчеркнула, что в премиум-сегменте рынок функционирует иначе. По словам эксперта, стоимость в этом случае определяется местоположением, качеством продукта, архитектурными особенностями, уровнем сервиса и ограниченностью высококачественных предложений. Таким образом, заключила девелопер, падения цен на фоне низкого спроса не ожидается.

Ранее директор по продажам компании «Хайтэк Девелопмент» Светлана Соколова сообщила, что большинство жителей Москвы предпочитают дома высотой не более шести этажей. По ее словам, спрос на квартиры в небоскребах в столице заметно снижается.