Путин призвал создавать условия для молодых специалистов в России

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность создания условий, чтобы молодые специалисты стремились жить и работать в РФ. В приветственной телеграмме участникам и организаторам 30-го юбилейного Российского интернет-форума, опубликованной на сайте Кремля, глава государства также поздравил Российскую ассоциацию электронных коммуникаций (РАЭК) с 20-летием ее создания.

Подчеркну, важно совместно создавать условия для того, чтобы молодые специалисты стремились жить и работать в России, приносить пользу Родине, обладать не только профессиональными навыками, но и сохранять приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, — отметил Путин.

Глава государства обратил внимание на достижения самой ассоциации. За прошедшее время РАЭК объединила вокруг своих задач более 70 организаций малого и среднего бизнеса в сфере цифровых технологий.

Путин добавил, что ассоциация завоевала высокий авторитет и многое сделала для укрепления партнерского взаимодействия государства с отечественными и зарубежными компаниями. Это способствует динамичному развитию ИТ-отрасли, разработке прорывных проектов и формированию современного рынка электронных коммуникаций.

