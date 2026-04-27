Британцы вышли на протест из-за бездействия властей по топливному вопросу Акция протеста против бездействия властей по вопросу топлива прошла в Лондоне

Акция против бездействия властей прошла в Лондоне, сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента. Протест был организован на фоне быстрого роста цен на топливо в стране.

Демонстрация во главе с представителями партии Reform UK состоялась напротив здания Минфина Великобритании. Там собрались десятки фермеров, водителей грузовиков и активисты из партии.

Участники протеста осудили политику канцлера казначейства Рейчел Ривс. Они потребовали разработки пакетов помощи и снижения налогов.

Ранее крупный протест националистов против наплыва мигрантов прошел в Польше. Демонстрации организовала ультраправая партия «Конфедерация польской короны». Отмечается, что в Варшаве собрались несколько сотен человек.

До этого не менее 36 тыс. человек вышли на митинги в Японии против политики милитаризации. Демонстрация прошла в Токио у здания парламента страны. Участники митингов призвали к отставке премьер-министра Санаэ Такаити, осудили операцию Соединенных Штатов и Израиля против Ирана и раскритиковали экспорт оружия.