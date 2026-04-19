Более 30 тыс. человек вышли на митинги в Японии

Более 30 тыс. человек вышли на митинги в Японии Не менее 36 тыс. человек вышли на митинги в Японии против политики милитаризации

Не менее 36 тыс. человек вышли на митинги в Японии против политики милитаризации, сообщило РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия. Демонстрация прошла в Токио у здания парламента страны.

На акции выступили главы Социалистической и Коммунистической партий, а также представители общественных организаций. Участники митингов призвали к отставке премьер-министра Санаэ Такаити, осудили операцию США и Израиля против Ирана и раскритиковали экспорт оружия. Протестующие потребовали от правительства не втягивать страну в военные конфликты.

Ранее, в субботу, 18 апреля, в центре Тель-Авива тысячи израильтян пришли на антиправительственный митинг. Акция прошла на Театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, традиционно выступающие против политики правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

До этого массовые протесты прошли в Армении за два месяца до парламентских выборов на фоне роста политической напряженности. Оппозиционные силы заявили о консолидации, тогда как действующая власть во главе с Николом Пашиняном делает упор на поддержку силовых структур.