19 апреля 2026 в 00:12

Израильтяне вышли на митинг против политики Нетаньяху

Тысячи израильтян высказались против Нетаньяху на митинге в Тель-Авиве

Тель-Авив, Израиль Тель-Авив, Израиль Фото: Shutterstock/FOTODOM
В субботу вечером в центре Тель-Авива тысячи израильтян пришли на антиправительственный митинг. Акция прошла на Театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, традиционно выступающие против политики правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Протест был организован на фоне временного прекращения боевых действий в регионе и снятия ограничений для населения в сфере гражданской обороны. Участники митинга держали плакаты с призывами прекратить вооруженную конфронтацию, провести досрочные выборы и защитить демократические ценности.

Часть протестующих также выступала против строительства еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан. На месте дежурили крупные силы полиции, которые не вмешивались, так как акция была согласована с властями.

Ранее министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян-Шахин заявила, что Израиль должен осознать необходимость мирного сосуществования со всеми своими соседями, чтобы прийти к спокойствию и процветанию. По ее словам, которые приводит РИА Новости, такой мир должен быть основан на уважении прав каждой из стран.

