На Урале рассказали о состоянии единственной пострадавшей при атаке БПЛА

Единственная пострадавшая при атаке БПЛА на Екатеринбург готовится к выписке

Единственная пострадавшая при атаке беспилотника на жилой дом в Екатеринбурге находится в стабильном состоянии и готовится к выписке, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Состояние единственной пациентки, которая была госпитализирована из-за отравления продуктами горения, стабильное, сегодня ее выписывают из лечебного учреждения, — говорится в сообщении.

Ранее силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников в российских регионах за два часа. Дроны уничтожили в Ярославской, Белгородской и Вологодской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

До этого заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что атака дронов ВСУ на Екатеринбург и Челябинск не останется без ответа. Россия, по его словам, находится в общей системе жесткого реагирования на агрессию. Удары продолжат наносить по энергообъектам, складам вооружения и цехам сборки беспилотников.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ атаковали Свердловскую область беспилотниками из-под Харькова или Сум. По его мнению, для преодоления расстояния около 1800 километров дроны несли облегченное взрывчатое вещество.