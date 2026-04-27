На Урале рассказали о состоянии единственной пострадавшей при атаке БПЛА

Единственная пострадавшая при атаке беспилотника на жилой дом в Екатеринбурге находится в стабильном состоянии и готовится к выписке, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Состояние единственной пациентки, которая была госпитализирована из-за отравления продуктами горения, стабильное, сегодня ее выписывают из лечебного учреждения, — говорится в сообщении.

Ранее силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников в российских регионах за два часа. Дроны уничтожили в Ярославской, Белгородской и Вологодской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

До этого заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что атака дронов ВСУ на Екатеринбург и Челябинск не останется без ответа. Россия, по его словам, находится в общей системе жесткого реагирования на агрессию. Удары продолжат наносить по энергообъектам, складам вооружения и цехам сборки беспилотников.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ атаковали Свердловскую область беспилотниками из-под Харькова или Сум. По его мнению, для преодоления расстояния около 1800 километров дроны несли облегченное взрывчатое вещество.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать бросила коляску с ребенком в российском городе
IT-эксперт ответил, можно ли будет наследовать криптовалюту
Деталь от танка травмировала водителя на трассе в российском регионе
В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке
Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей
В России впервые осудили человека за символы сатанизма
Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Швейцария решит судьбу дочери первого президента Узбекистана
Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад
Развожаев раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада
Молнии убили 14 человек в одной из стран Азии
Путин пообещал, что Россия приблизит мир на Ближнем Востоке
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад и растают сугробы
«Изрядный путь»: Песков объяснил важность российского парламентаризма
В дептрансе обратились к москвичам на фоне снегопада
Новый глава Россотрудничества Чайка заявил о широком круге задач ведомства
На Урале рассказали о состоянии единственной пострадавшей при атаке БПЛА
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

