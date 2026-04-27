В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ

В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ Омбудсмен Морозова: за неделю в ДНР два человека погибли и 24 получили ранения

Два человека погибли и 24 получили ранения в результате атак ВСУ на Донецкую Народную Республику за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Она озвучила данные за период с 20 по 26 апреля.

С 20.04 по 26.04 в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 24 человека и двое скончалось, — сказала она.

По ее словам, общее число жителей региона, пострадавших за весь период агрессии со стороны Украины, достигло 16 420 человек. Среди раненых — 1051 ребенок.

Ранее глава региона Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб, еще девять мирных жителей ДНР пострадали в результате ударов ВСУ. В Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа в результате ракетного удара погибла женщина.

