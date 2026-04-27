27 апреля 2026 в 16:14

«Изрядный путь»: Песков объяснил важность российского парламентаризма

Песков: парламентаризм играет важную роль в развитии России

Дмитрий Песков
Российский парламентаризм достаточно молод, однако уже прошел длинный путь, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. По его словам, которые передает РИА Новости, парламентаризм чрезвычайно важен для развития страны.

Мы прошли изрядный путь. Наш парламент, который давно сформировался, и две палаты играют ту роль, которую они должны играть для развития нашей страны, и это чрезвычайно важно, и, собственно, о значении этого как раз говорил президент, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что 120-летний юбилей российского парламента — событие, имеющее огромное значение. Именно столько лет назад в стране впервые была учреждена двухпалатная система, объединившая высшие законодательные органы.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что современная Госдума принципиально отличается от той, что работала в 1990-е годы. По его словам, ключевой вклад в развитие политической культуры страны и отечественного парламентаризма внес президент РФ Владимир Путин.

