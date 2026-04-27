В дептрансе обратились к москвичам на фоне снегопада Дептранс Москвы: после снегопада лучше выбирать общественный транспорт

В дептрансе Москвы призвали жителей не выезжать на дороги на летней резине, сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Водителям посоветовали пользоваться общественным транспортом.

Если вы уже поменяли зимнюю резину на летнюю, оставьте сегодня автомобиль дома и воспользуйтесь городским транспортом. Это безопасно и надежно, — заявили в ведомстве.

Из-за снегопада 27 апреля в городе движение на Арбатско-Покровской линии было частично приостановлено между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Также в нескольких районах были зафиксированы отключения электроэнергии, а коммунальным службам пришлось убирать поваленные деревья.

Ранее фенолог Михаил Любов рассказал, что снегопады в апреле в европейской части России связаны с циклоном, который пришел с Баренцева моря. По его словам, вторжение холодного воздуха охватило не только столицу, но и Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую области.