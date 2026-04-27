Риелтор предположил, что будет с особняком Невзорова в Петербурге Риелтор Черкасов: в особняке Невзорова в Петербурге могут открыть музей

В петербургском особняке, который принадлежал журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а после перешел в собственность государства, могут открыть музейно-выставочное пространство, предположил в беседе с «КП-Петербург» риелтор Иван Черкасов. Он отметил, что замок в поселке Лисий Нос подпал под прямой запрет на приватизацию, то есть его не смогут продать в частные руки.

Исходя из формулы «эксплуатация возможна только в интересах государства», логика подсказывает несколько сценариев. Во-первых, тут может появиться музейно-выставочное пространство — это наиболее адекватный способ монетизации непрофильного актива. Во-вторых, тут может появиться ведомственный центр или резиденция. Логично передать комплекс под загородное представительство одного из федеральных ведомств. Кроме того, возможна долгосрочная аренда с обременением. Конюшня и спортивная площадка могут быть переданы в аренду специализированной организации под спортшколу или частный конный клуб в рамках государственно-частного партнерства, — высказался Черкасов.

По словам эксперта, реальная стоимость особняка Невзорова составляет от 170 млн до 200 млн рублей. Он отметил, что исторический особняк выполнен в готической эстетике. На территории загородного участка также расположены конюшня и манеж, которые представляют собой не просто хозблок, а готовый инфраструктурный актив.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров продал московскую квартиру на Земляном Валу, в которой прежде жил вместе с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Пятикомнатное жилье планируют разделить на несколько отдельных объектов.