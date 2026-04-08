Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом Mash: особняк и участок Невзорова в Ленобласти стали собственностью государства

Дом и территория журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Ленинградской области стали госимуществом, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно одной из версий, в ближайшее время там может появиться музей.

Уточняется, что недвижимость перешла в собственность государства еще в середине марта. Тогда же тещу журналиста, с помощью которой он пытался сохранить актив в России, вычеркнули из списка владельцев. Сейчас загородный участок оценивается в почти 12 млн рублей.

Там находятся четырехэтажный особняк площадью 344 квадратных метра у берега Финского залива и конюшня. Росимущество подтвердило передачу жилого дома в собственность государства по решению суда. Из-за запрета на приватизацию его дальнейшее использование будет определено в интересах РФ, отметили в ведомстве.

