08 апреля 2026 в 10:19

Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом

Mash: особняк и участок Невзорова в Ленобласти стали собственностью государства

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Дом и территория журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Ленинградской области стали госимуществом, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно одной из версий, в ближайшее время там может появиться музей.

Уточняется, что недвижимость перешла в собственность государства еще в середине марта. Тогда же тещу журналиста, с помощью которой он пытался сохранить актив в России, вычеркнули из списка владельцев. Сейчас загородный участок оценивается в почти 12 млн рублей.

Там находятся четырехэтажный особняк площадью 344 квадратных метра у берега Финского залива и конюшня. Росимущество подтвердило передачу жилого дома в собственность государства по решению суда. Из-за запрета на приватизацию его дальнейшее использование будет определено в интересах РФ, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров продал московскую квартиру на Земляном Валу, в которой прежде жил вместе с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Пятикомнатное жилье планируют разделить на несколько отдельных объектов.

Общество
Ленинградская область
Александр Невзоров
иноагенты
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс
Синоптики спрогнозировали снег на Пасху
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

