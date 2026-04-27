Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА

Жильцы 14 квартир в многоэтажном доме Екатеринбурга, получившем повреждения в результате атаки БПЛА, пока не могут вернуться домой из-за серьезных разрушений и требований безопасности, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Там отметили, что власти организовали временное размещение для жильцов трех квартир.

Жильцы 14 квартир пока не могут вернуться в свое жилье из-за значительных повреждений помещений и соображений безопасности. Жильцам трех квартир предоставлено временное жилье, — говорится в сообщении.

Наибольшие разрушения зафиксированы на этажах с 27-го по 31-й. Поврежденные фрагменты фасада уже демонтированы при помощи промышленных альпинистов. В ближайшее время управляющая компания установит на окнах временную защиту, чтобы сохранить в здании тепловой контур. Кроме того, в шести квартирах уже заменили входные двери.

Ранее в свердловском департаменте информполитики сообщили, что единственная пострадавшая при атаке беспилотника на жилой дом в Екатеринбурге находится в стабильном состоянии и готовится к выписке. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

