27 апреля 2026 в 17:26

В Ливане сделали важное заявление о войне с Израилем

Президент Аун: Ливан стремится завершить состояние войны с Израилем

Джозеф Аун Джозеф Аун Фото: IMAGO/Lebanese Presidency Office/Global Look Press
Ливан стремится положить конец состоянию войны с Израилем и заключить соглашение о перемирии, аналогичное достигнутому в 1949 году, заявил президент республики Джозеф Аун, слова которого приводит его пресс-служба. Решение о вступлении в переговоры с Израилем, по его словам, направлено на спасение Ливана и достижение прекращения огня.

Мы стремимся положить конец состоянию войны с Израилем и заключить соглашение о перемирии, аналогичное тому, которое было достигнуто в 1949 году, — сказал Аун.

Президент подчеркнул, что данное решение не является капитуляцией или изменой. Он отметил, что как глава государства несет ответственность за этот шаг, но при этом не примет унизительного соглашения с Израилем.

Заявление главы республики стало ответом на обращение генсека шиитской организации «Хезболла» шейха Наима Касема. Тот ранее обвинил правительство в неоправданных уступках Израилю в ущерб силам сопротивления.

Аун предложил критикам решения властей дождаться результатов переговоров. Он также задал встречный вопрос тем, кто обвиняет власти в отсутствии национального консенсуса, поинтересовавшись, был ли консенсус у них, когда они втягивали Ливан в войну в поддержку Ирана.

Ранее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил о готовности возобновить конфликт с Ираном. Он отметил, что Израиль в ожидании зеленого света от Соединенных Штатов.

