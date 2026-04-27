Москвичам рассказали о графике работы соцучреждений в майские праздники

В Москве изменится график работы соцучреждений в майские праздники, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. Так, центры предоставления госуслуг будут закрыты 1 и 9 мая, передает NEWS.ru. Взрослые и детские поликлиники, в свою очередь, будут принимать пациентов в сокращенном режиме.

На период майских праздников мы постарались сделать график работы социальных учреждений максимально удобным для жителей Москвы. Например, центры госуслуг закроются только 1 и 9 мая, в остальные дни они работают по обычному расписанию, — сказала Ракова.

Заммэра уточнила, что взрослые медучреждения 1 и 9 мая будут открыты с 09:00 до 16:00, а детские — 09:00 до 15:00, при этом каждый день в больницах будут находиться дежурные врачи. Наряду с этим 1 и 9 мая не будут работать центры московского долголетия и Единый центр поддержки участников СВО. В другие дни учреждения будут функционировать по обычному графику.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что жителей России в мае при пятидневной рабочей неделе ждут 19 рабочих и 12 выходных дней. По его словам, такое распределение связано с наличием двух нерабочих праздничных дат: 1 мая — Праздника Весны и Труда, а также 9 мая — Дня Победы.