Россиянка приревновала возлюбленного и изрезала его ножом во время пьянки

В подмосковном Воскресенске женщина изрезала ножом своего сожителя на почве ревности, сообщили NEWS.ru в региональном управлении Росгвардии. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в квартире на улице Карла Маркса. Правоохранителей на место происшествия вызвали соседи — они услышали доносящиеся из квартиры крики о помощи. На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.

Выяснилось, что пара распивала спиртные напитки, но внезапно между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта женщина схватила нож и начала наносить удары 40-летнему сожителю.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую на месте происшествия. Для дальнейшего разбирательства она была передана полиции. 40-летний пострадавший госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Томске 18-летнего местного жителя обвинили в убийстве бывшего сожителя своей девушки. Тело жертвы с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Сибирской.