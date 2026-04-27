27 апреля 2026 в 17:27

Россиянка приревновала возлюбленного и изрезала его ножом во время пьянки

В Подмосковье 51-летняя женщина изрезала сожителя ножом из ревности

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В подмосковном Воскресенске женщина изрезала ножом своего сожителя на почве ревности, сообщили NEWS.ru в региональном управлении Росгвардии. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в квартире на улице Карла Маркса. Правоохранителей на место происшествия вызвали соседи — они услышали доносящиеся из квартиры крики о помощи. На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.

Выяснилось, что пара распивала спиртные напитки, но внезапно между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта женщина схватила нож и начала наносить удары 40-летнему сожителю.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую на месте происшествия. Для дальнейшего разбирательства она была передана полиции. 40-летний пострадавший госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Томске 18-летнего местного жителя обвинили в убийстве бывшего сожителя своей девушки. Тело жертвы с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Сибирской.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ИМО раскритиковал взимание платы с судов в Ормузском проливе
Экс-депутат Рады ответил, что послужит началом госпереворота на Украине
Юная фанатка сериала «Каталог Манделы» покончила с собой в Сочи
Ким Чен Ын назвал героями военных из КНДР, помогавших в Курской области
Бензин в США подскочил в цене
Пошлины взлетят на порядок: что ждет мигрантов в России, гражданство, въезд
«Станет центром мира»: Жириновский описал Россию в 2050 году
На Западе заявили о бегстве приближенных Орбана с «трофеями»
В России взлетели продажи крепкого алкоголя
Патрушев заявил, что Россия готова помочь Египту в устранении угроз на море
Лавров одним словом оценил переговоры Путина и Аракчи
В ГД предложили признать страны Балтии участниками украинского конфликта
Профессор ВШЭ умер в одном из фитнес-клубов Москвы
Россиянина обвинили в надругательстве над школьницей спустя шесть лет
Элиту ВСУ утюжат под Гуляйполем: Сырский в панике, что будет дальше
Генсек ООН раскрыл тревожную тенденцию по ядерному оружию
В Воронеже мужчина жестоко избил девушку после отказа в знакомстве
Снегопад нарушил электроснабжение в 19 муниципалитетах Подмосковья
В Польше сделали сенсационное признание по «сотрудничеству» с Украиной
Женщина-пилот обвинила авиакомпанию в сексизме и была уволена
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

