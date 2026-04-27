Дерматолог ответила, почему весной портится состояние кожи

Весной становится больше солнца и увеличивается влажность — это приводит к появлению высыпаний на коже, рассказала Angarsky дерматолог Каролина Белоусова. Она отметила, что с повышением температуры люди также начинают чаще потеть.

Дерматолог подчеркнула, что важны и внутренние причины: повышение уровня стресса и кортизола, аллергические реакции на пыльцу. По ее словам, в этот период можно скорректировать уход, чтобы улучшить качество кожи.

Белоусова посоветовала переходить на более легкие текстуры средств, избегать плотных кремов. Также, по ее словам, необходимо использовать солнцезащитные кремы и хорошо очищать кожу.

