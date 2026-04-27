27 апреля 2026 в 15:54

Путин разрешил проводить сделки с акциями Ozon Банка

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин исключил Ozon Банк из перечня российских банков, с акциями которых запрещены сделки, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Отмечается, что документ вступает в силу с 27 апреля.

Признать утратившим силу пункт 39 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента РФ от 26 октября 2022 года № 357, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждения маркетплейсам Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. Как сообщили в пресс-службе ФАС, компаниям дали срок на устранение нарушений до 15 мая.

До этого Минэкономразвития предложило закрепить обязательство по единой цене товара на маркетплейсах. В предложенном ведомством меморандуме также прописаны правила, согласно которым стоимость не должна увеличиваться при переходе к оформлению заказа, не должна скрываться или вводить покупателя в заблуждение.

