Экономист ответила, можно ли брать плату за примерку свадебного платья

Экономист ответила, можно ли брать плату за примерку свадебного платья Экономист Галий: примерка свадебного платья не может быть платной услугой

За примерку свадебного платья нельзя брать плату, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы Московского областного филиала Президентской академии Елена Галий. Она отметила, что платными могут быть другие сопутствующие услуги.

Примерка по своей сути является частью ознакомления с товаром перед покупкой и не может рассматриваться как самостоятельная платная услуга. Это прямо противоречит закону «О защите прав потребителей». Кроме того, согласно пункту 2 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, дополнительная плата за примерку запрещена, — рассказала Галий.

Экономист подчеркнула, что при этом платными могут быть бронирование зала или услуги стилиста. По ее словам, в таком случае клиент должен быть заранее проинформирован о расценках.

Ранее сообщалось, что в России свадебные салоны ввели плату за примерку платьев. Услуга обходится невестам в сумму до 5 тыс. рублей в час.