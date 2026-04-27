Экономист ответила, можно ли брать плату за примерку свадебного платья

Экономист Галий: примерка свадебного платья не может быть платной услугой

За примерку свадебного платья нельзя брать плату, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы Московского областного филиала Президентской академии Елена Галий. Она отметила, что платными могут быть другие сопутствующие услуги.

Примерка по своей сути является частью ознакомления с товаром перед покупкой и не может рассматриваться как самостоятельная платная услуга. Это прямо противоречит закону «О защите прав потребителей». Кроме того, согласно пункту 2 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, дополнительная плата за примерку запрещена, — рассказала Галий.

Экономист подчеркнула, что при этом платными могут быть бронирование зала или услуги стилиста. По ее словам, в таком случае клиент должен быть заранее проинформирован о расценках.

Ранее сообщалось, что в России свадебные салоны ввели плату за примерку платьев. Услуга обходится невестам в сумму до 5 тыс. рублей в час.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, как Россия одним решением ударила по Германии и Украине
Чудо в воде: россиянки раздавили всех и выиграли Кубок мира по водному поло
Мужчина открыл стрельбу на одной из станций московского метро
Сильнейший ветер разорвал грузовик на части на глазах у водителя
Путин предоставил норвежцу российское гражданство
Мать бросила коляску с ребенком в российском городе
IT-эксперт ответил, можно ли будет наследовать криптовалюту
Деталь от танка травмировала водителя на трассе в российском регионе
В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке
Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей
В России впервые осудили человека за символы сатанизма
Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Швейцария решит судьбу дочери первого президента Узбекистана
Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад
Развожаев раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада
Молнии убили 14 человек в одной из стран Азии
Путин пообещал, что Россия приблизит мир на Ближнем Востоке
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

