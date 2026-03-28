Россиянам разъяснили, законно ли требовать деньги за примерку платья

Свадебные салоны, берущие деньги за примерку платьев, нарушают закон, заявили в Роспотребнадзоре. Специалисты прокомментировали сообщения СМИ о том, что некоторые магазины вводят плату до 5 тыс. рублей за час-полтора.

В ведомстве подчеркнули, что примерка является неотъемлемой частью процесса покупки и не обладает самостоятельной потребительской ценностью. Требование платы за нее — это нарушение прав покупателей.

В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что некоторые свадебные салоны ввели плату за примерку платьев, Роспотребнадзор информирует, что это является нарушением закона, — подчеркнули в регуляторе.

Если салон предлагает отдельные услуги — например, индивидуальную запись, бронирование зала или работу стилиста, — он обязан заранее сообщить о том, платные они или бесплатные. В случае нарушения прав потребителей в Роспотребнадзоре рекомендуют обращаться в ведомство напрямую или через официальный сайт.

Ранее сообщалось, что взамен разочарованным клиенткам предлагают бьюти-комплименты, фирменные подарки и услуги стилиста на полтора часа. В некоторых салонах платной делают только третью примерку.