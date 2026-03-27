Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 11:59

Свадебные салоны приготовили неприятные «сюрпризы» для невест

В России свадебные салоны стали брать плату за примерку платьев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России свадебные салоны ввели плату за примерку платьев, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, услуга обходится невестам в сумму до 5 тыс. руб. в час.

С начала марта спрос на свадебные наряды резко вырос: девушки активно готовятся к предстоящему сезону и стремятся найти идеальное платье. В выходные дни в бутиках наблюдается ажиотаж, и владелицы салонов решили воспользоваться ситуацией. Стоимость примерки начинается от 2 тыс. руб. — в зависимости от статуса салона и цены наряда. Дороже всего обходится примерка хрупких дизайнерских моделей.

Чтобы смягчить впечатление, бутики предлагают клиенткам бьюти-комплименты, фирменные подарки и услуги стилиста на полтора часа. В некоторых салонах платной делают только третью примерку. Однако нововведения расстраивают девушек: им приходится брать отгулы на работе за свой счет, чтобы приехать на примерку в будний день. Некоторые невесты отказываются от премиальных бутиков и отправляются искать наряд в более доступные салоны.

Ранее дворец бракосочетаний в Саратове начал проводить для детсадовцев, школьников и студентов экскурсии с детскими игровыми «свадьбами». Среди несовершеннолетних выбирают детей на роли жениха и невесты, они надевают наряды и «расписываются» в ходе церемонии.

Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.