Свадебные салоны приготовили неприятные «сюрпризы» для невест

В России свадебные салоны ввели плату за примерку платьев, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, услуга обходится невестам в сумму до 5 тыс. руб. в час.

С начала марта спрос на свадебные наряды резко вырос: девушки активно готовятся к предстоящему сезону и стремятся найти идеальное платье. В выходные дни в бутиках наблюдается ажиотаж, и владелицы салонов решили воспользоваться ситуацией. Стоимость примерки начинается от 2 тыс. руб. — в зависимости от статуса салона и цены наряда. Дороже всего обходится примерка хрупких дизайнерских моделей.

Чтобы смягчить впечатление, бутики предлагают клиенткам бьюти-комплименты, фирменные подарки и услуги стилиста на полтора часа. В некоторых салонах платной делают только третью примерку. Однако нововведения расстраивают девушек: им приходится брать отгулы на работе за свой счет, чтобы приехать на примерку в будний день. Некоторые невесты отказываются от премиальных бутиков и отправляются искать наряд в более доступные салоны.

Ранее дворец бракосочетаний в Саратове начал проводить для детсадовцев, школьников и студентов экскурсии с детскими игровыми «свадьбами». Среди несовершеннолетних выбирают детей на роли жениха и невесты, они надевают наряды и «расписываются» в ходе церемонии.