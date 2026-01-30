Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 10:51

Клиенты бьюти-салонов стали обманывать мастеров с помощью ИИ

В России клиенты салонов красоты начали подделывать чеки об оплате с помощью ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В последнее время посетители российских салонов красоты стали чаще использовать созданные при помощи ИИ фальшивые чеки для оплаты услуг, передает Telegram-канал Baza. Мошенники предъявляют на кассе поддельный чек, который фотографирует сотрудник, после этого они покидают заведение.

Существует и иной способ обмана — с использованием подарочных сертификатов. Мужчины приобретают сертификаты на различные суммы и отправляют скриншоты «оплаты», которые, как выясняется, тоже фейковые.

Салоны старались обезопасить себя, перейдя на оплату наличными или только по ссылкам с их сайта, где создавался отчет о подтверждении платежа. Однако, как отмечают владельцы, даже такие меры не стали препятствием для мошенников, которые научились подделывать эти подтверждения.

Сейчас студии собирают доказательства и анализируют записи с камер. Также они информируют коллег о том, что скриншот чека больше не служит подтверждением оплаты.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что телефонные мошенники начали обходить законодательные ограничения на количество сим-карт, оформляя их по паспортным данным умерших граждан. По его словам, объем серых и нелегальных сим-карт на рынке почти не уменьшился.

мошенники
салоны
клиенты
обманы
чеки
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ответил на предложение о встрече с Путиным в Москве
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Корги умерла из-за отравления крысиным ядом на прогулке в Москве
«Зачем лизать так глубоко?»: Медведев преподал генсеку ООН урок права
«Было уже поздно»: близкие рассказали о последних днях покойного Бура
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.