Клиенты бьюти-салонов стали обманывать мастеров с помощью ИИ В России клиенты салонов красоты начали подделывать чеки об оплате с помощью ИИ

В последнее время посетители российских салонов красоты стали чаще использовать созданные при помощи ИИ фальшивые чеки для оплаты услуг, передает Telegram-канал Baza. Мошенники предъявляют на кассе поддельный чек, который фотографирует сотрудник, после этого они покидают заведение.

Существует и иной способ обмана — с использованием подарочных сертификатов. Мужчины приобретают сертификаты на различные суммы и отправляют скриншоты «оплаты», которые, как выясняется, тоже фейковые.

Салоны старались обезопасить себя, перейдя на оплату наличными или только по ссылкам с их сайта, где создавался отчет о подтверждении платежа. Однако, как отмечают владельцы, даже такие меры не стали препятствием для мошенников, которые научились подделывать эти подтверждения.

Сейчас студии собирают доказательства и анализируют записи с камер. Также они информируют коллег о том, что скриншот чека больше не служит подтверждением оплаты.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что телефонные мошенники начали обходить законодательные ограничения на количество сим-карт, оформляя их по паспортным данным умерших граждан. По его словам, объем серых и нелегальных сим-карт на рынке почти не уменьшился.