В Росатоме поблагодарили Рукшу за создание атомного ледокольного флота Лихачев: Рукша стал создателем современного атомного ледокольного флота России

Заместитель генерального директора — директор Арктической дирекции госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, скончавшийся на 73-м году жизни, без преувеличения, стал создателем современного атомного ледокольного флота России, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, Рукша — гордость и сила России, передает пресс-служба госкорпорации.

Вячеслав Владимирович, без преувеличения, стал создателем атомного ледокольного флота в нынешнем его виде и состоянии. Это гордость России, это сила России, и Вячеслав Владимирович всю свою жизнь ему посвятил, — отметил Лихачев.

Глава Росатома также подчеркнул, что ключевую роль в возрождении атомного ледокольного флота с 2000 года сыграл именно Рукша. С его именем связаны продление ресурса атомных установок ледоколов, достройка атомохода «50 лет Победы», формирование требований к ледоколам нового поколения проекта 22220 и укрепление инфраструктурной роли Северного морского пути.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку на должность руководителя Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова. Соответствующий указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов.