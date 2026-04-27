Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в растрате более 6 млрд рублей под видом организации производства гибкого планшета, рассказал ТАСС один из участников процесса. Иск о взыскании средств также был удовлетворен.

Гагаринский суд приговорил Галкина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом порядка 15 млн рублей. Гражданский иск на 6,7 млрд рублей удовлетворен в полном объеме, — сказал собеседник агентства.

В прениях сторон гособвинение просило назначить Галкину девять лет и шесть месяцев колонии. Защита, в свою очередь, требовала оправдать бизнесмена. Адвокаты намерены обжаловать решение первой инстанции в апелляции.

