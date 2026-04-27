27 апреля 2026 в 16:30

Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату

Экс-глава «Пластик лоджик» Галкин получил девять лет колонии за растрату

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в растрате более 6 млрд рублей под видом организации производства гибкого планшета, рассказал ТАСС один из участников процесса. Иск о взыскании средств также был удовлетворен.

Гагаринский суд приговорил Галкина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом порядка 15 млн рублей. Гражданский иск на 6,7 млрд рублей удовлетворен в полном объеме, — сказал собеседник агентства.

В прениях сторон гособвинение просило назначить Галкину девять лет и шесть месяцев колонии. Защита, в свою очередь, требовала оправдать бизнесмена. Адвокаты намерены обжаловать решение первой инстанции в апелляции.

Ранее СК инициировал проверку в отношении руководителей высшего звена издательства «Эксмо» на предмет их возможного участия в коррупционных действиях. Она касается возможного получения взяток со стороны экс-сотрудников издательства Popcorn Books.

Общество
уголовные дела
суды
Россия
