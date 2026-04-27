27 апреля 2026 в 14:54

Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары

СК РФ: при расследовании убийства экс-мэра Самары Тархова провели 40 экспертиз

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В ходе расследования уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги было проведено более 40 судебных экспертиз, сообщили в пресс-службе СК РФ. Речь идет о генетических и гистологических экспертизах, а также допросах и выемках.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 40 судебных экспертиз, в том числе комплексных физико-химических, криминалистических, молекулярно-генетических, гистологических, трасологических, дактилоскопических и иных, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей, — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС раскрыли, сколько россиян пострадали из-за непогоды
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

