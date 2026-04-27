Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары

В ходе расследования уголовного дела проведено более 40 судебных экспертиз, в том числе комплексных физико-химических, криминалистических, молекулярно-генетических, гистологических, трасологических, дактилоскопических и иных, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей, — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.