Россиянин получил 12 лет колонии за диверсию на железной дороге

Краснодарский краевой суд признал россиянина Даниила Хихняка виновным в диверсии на железной дороге и приговорил его к 12,5 года лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Согласно материалам дела, в декабре 2024 года осужденный, откликнувшись на предложение быстро заработать 20 тыс. рублей, поджег с помощью воспламеняющейся жидкости и зажигалки железнодорожный релейный шкаф.

Краснодарским краевым судом оглашен приговор в отношении Даниила Хихняка, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), — сказано в сообщении.

Ранее суд вынес приговоры четырем участникам дела о поджогах трансформаторных подстанций в Ростовской области. Им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на сроки от 13 до 20 лет.

До этого двое несовершеннолетних были приговорены к двум годам и семи месяцам по статье о диверсии. Они совершили поджог релейных шкафов по заданию украинских спецслужб. Подростки направлены для отбывания наказания в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.