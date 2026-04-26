Посадка в мае — цветение в июне: этот многолетник-трудяга цветет до заморозков, а вы не знаете хлопот

Львиный зев — многолетник, чьи «львиные пасти» распускаются в июне разноцветным фейерверком. Несмотря на то что в средней полосе его чаще выращивают как однолетник, антирринум — это настоящий многолетник, способный расти на одном месте несколько лет. Крупноцветковые сорта, достигающие высоты 90–100 см, образуют мощные кусты с плотными кистями, где цветки, похожие на приоткрытую пасть, распускаются снизу вверх, даря саду краски с конца весны и до самых заморозков.

Вырастить этот многолетник под силу и начинающему садоводу. Семена высевают на рассаду в марте, всходы появляются через 10–14 дней. Рассаду высаживают в открытый грунт в конце мая, выдерживая расстояние до 40–50 см для высокорослых сортов. Львиный зев предпочитает солнечные, защищенные от ветра места и плодородные, хорошо дренированные почвы. Он холодостоек и выдерживает заморозки до –5 °С, а укрытие мульчей позволяет растению перезимовать, чтобы на следующий год дать еще более обильное цветение.

